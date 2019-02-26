انتهت في الدوري - الإسماعيلي (0) طلائع الجيش (0).. التعادل يحسم المباراة

يستضيف الإسماعيلي فريق طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة 24 بالدوري المصري على ملعب برج العرب.

ويقع الإسماعيلي في المركز الثامن برصيد 27 نقطة (19 مباراة) بينما الجيش بالمركز التاسع 26 نقطة (23 مباراة).

وكان الإسماعيلي قد حقق انتصاره في مباراته الأخيرة أمام النجوم 3-2، أما الجيش فتعادل مع الزمالك 2-2.

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نهاية المباراة

انطلاق الشوط الثاني

انطلاق الشوط الأول

انطلاق المباراة