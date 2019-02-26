انتهت في الدوري - الإسماعيلي (0) طلائع الجيش (0).. التعادل يحسم المباراة

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 - 15:01

كتب : FilGoal

الإسماعيلي أمام إنبي

يستضيف الإسماعيلي فريق طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة 24 بالدوري المصري على ملعب برج العرب.

ويقع الإسماعيلي في المركز الثامن برصيد 27 نقطة (19 مباراة) بينما الجيش بالمركز التاسع 26 نقطة (23 مباراة).

وكان الإسماعيلي قد حقق انتصاره في مباراته الأخيرة أمام النجوم 3-2، أما الجيش فتعادل مع الزمالك 2-2.

أخبار متعلقة

الشامي: طموحي المساهمة لعودة الإسماعيلي لمكانه مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: نسعى للفوز أمام طلائع الجيش من أجل المربع الذهبي مدرب قسنطينة: برج العرب ملعب سيء جدا "حرم الإسماعيلي من قدرات لاعبيه" مدرب الإسماعيلي: الوصول للمربع الذهبي سهل.. وفرصنا بالكأس 90%

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة

================

نهاية المباراة

انطلاق الشوط الثاني

انطلاق الشوط الأول

انطلاق المباراة

الإسماعيلي طلائع الجيش الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

محمود وادي: شعرت بالحزن أثناء مغادرة مباراة إنبي 11 دقيقة | الدوري المصري
عقوبة إضافية؟ الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا في واقعة حصول راموس على إنذار ضد أياكس 14 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أحمد مسعود: هدفنا إنهاء الدوري في المربع الذهبي.. وأتمنى الانضمام للمنتخب 25 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - عاد للدوري الإنجليزي.. رودجرز مدربا لـ ليستر سيتي 28 دقيقة | أوروبا
إيهاب جلال: نحاول التدوير بين اللاعبين مع الحفاظ على القوام الأساسي 37 دقيقة | الدوري المصري
مصطفى محمد لـ في الجول: ما فعله أجيري كان حافزا لانضمامي للمنتخب.. سأقاتل للاستمرار 39 دقيقة | منتخب مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 من هو سالم الشامسي مالك بيراميدز الجديد 2 آل الشيخ لإدارة الأهلي: فرحون بعودتي؟ والجارحي يرد: نحن لا نرجع في قراراتنا 3 رئيس أحد: مؤمن زكريا خارج النادي.. يعاني من "خلل" ومستحيل أن يمارس الكرة 4 كلوب: نعم ما قاله صلاح صحيح

قد ينال إعجابك