مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26-2-2019 والقنوات الناقلة.. دوري مصري وإنجليزي وقمة مرتقبة

ثلاثاء لا يشهد مباريات لـ دوري أبطال أوروبا ولكنه سيكون حافلا بالمباريات أيضا.

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في الدوري المصري يلعب الإسماعيلي أمام طلائع الجيش في الثالثة عصرا في الجولة الـ 24 من المسابقة المحلية في لقاء يُبث على قناة أون سبورت والنيل للرياضة.

بعدها يلعب المصري ضد إنبي في الخامسة والنصف مساءً على أون سبورت والنيل للرياضة أيضا.

وفي ختام مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري المصري، يلعب وادي دجلة أمام النجوم في الثامنة مساءً على أون سبورت والنيل للرياضة.

وسنكون على موعد مع انطلاق الجولة الـ 28 في الدوري الإنجليزي.

ليستر سيتي يواجه برايتون في العاشرة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 1.

كارديف سيتي يواجه إيفرتون في العاشرة إلا ربع على بي إن سبورتس 2.

هدرسفيلد يواجه وولفرهامبتون في العاشرة إلا ربع على بي إن سبورتس 3.

نيوكاسل يواجه بيرنلي في العاشرة مساءً على بي إن سبورتس 4.

قمة يوم الثلاثاء ستجمع بين لاتسيو وميلان في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا في لقاء لن يُبث على أي قناة في الشرق الأوسط.

ويلعب باريس سان جيرمان أمام ديجون في العاشرة و10 دقائق في ربع نهائي كأس فرنسا على بي إن سبورتس 6.

ومن المنتظر أن يظهر محترفنا المصري عمرو وردة مع فريقه أتروميتوس أمام أيك أثينا في إياب ربع نهائي كأس اليونان في السابعة مساءً في لقاء لن يبث في الشرق الأوسط.

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