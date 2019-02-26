مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26-2-2019 والقنوات الناقلة.. دوري مصري وإنجليزي وقمة مرتقبة

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 - 00:40

كتب : FilGoal

محمد صالح - المصري - النجوم

ثلاثاء لا يشهد مباريات لـ دوري أبطال أوروبا ولكنه سيكون حافلا بالمباريات أيضا.

اضغط هنا لمعرفة كل مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

في الدوري المصري يلعب الإسماعيلي أمام طلائع الجيش في الثالثة عصرا في الجولة الـ 24 من المسابقة المحلية في لقاء يُبث على قناة أون سبورت والنيل للرياضة.

أخبار متعلقة

باتيستوتا: رفضت الذهاب إلى ريال مدريد خشية أن أسجل 200 هدفا وأصاب بالملل مؤمن يكشف كواليس الرحيل: التشخيص الخاطئ لإصابتي هو السبب.. وسأعود لـ الأهلي كريستيان أم جاريث؟ الإجابة لن تتحدد في ملعب جولف بالفيديو – زيدان يحكي قصة أغلى هدف في مسيرته: لم أسجله

بعدها يلعب المصري ضد إنبي في الخامسة والنصف مساءً على أون سبورت والنيل للرياضة أيضا.

وفي ختام مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري المصري، يلعب وادي دجلة أمام النجوم في الثامنة مساءً على أون سبورت والنيل للرياضة.

وسنكون على موعد مع انطلاق الجولة الـ 28 في الدوري الإنجليزي.

ليستر سيتي يواجه برايتون في العاشرة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 1.

كارديف سيتي يواجه إيفرتون في العاشرة إلا ربع على بي إن سبورتس 2.

هدرسفيلد يواجه وولفرهامبتون في العاشرة إلا ربع على بي إن سبورتس 3.

نيوكاسل يواجه بيرنلي في العاشرة مساءً على بي إن سبورتس 4.

قمة يوم الثلاثاء ستجمع بين لاتسيو وميلان في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا في لقاء لن يُبث على أي قناة في الشرق الأوسط.

ويلعب باريس سان جيرمان أمام ديجون في العاشرة و10 دقائق في ربع نهائي كأس فرنسا على بي إن سبورتس 6.

ومن المنتظر أن يظهر محترفنا المصري عمرو وردة مع فريقه أتروميتوس أمام أيك أثينا في إياب ربع نهائي كأس اليونان في السابعة مساءً في لقاء لن يبث في الشرق الأوسط.

اضغط هنا لمعرفة كل مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

في الدوري في المحترفين في أوروبا

نرشح لكم

أخر الأخبار

شوبير: قد تسمعون أخبارا سعيدة بخصوص مواجهتي الأهلي وبيراميدز والزمالك والمقاصة 6 دقيقة | مصر
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26-2-2019 والقنوات الناقلة.. دوري مصري وإنجليزي وقمة مرتقبة ساعة | الدوري المصري
باتيستوتا: رفضت الذهاب إلى ريال مدريد خشية أن أسجل 200 هدفا وأصاب بالملل ساعة | أوروبا
مؤمن يكشف كواليس الرحيل: التشخيص الخاطئ لإصابتي هو السبب.. وسأعود لـ الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
كريستيان أم جاريث؟ الإجابة لن تتحدد في ملعب جولف 2 ساعة | أوروبا
بالفيديو – زيدان يحكي قصة أغلى هدف في مسيرته: لم أسجله 2 ساعة | منتخب مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 من هو سالم الشامسي مالك بيراميدز الجديد 2 آل الشيخ لإدارة الأهلي: فرحون بعودتي؟ والجارحي يرد: نحن لا نرجع في قراراتنا 3 رئيس أحد: مؤمن زكريا خارج النادي.. يعاني من "خلل" ومستحيل أن يمارس الكرة 4 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وماني بعد تعادل ليفربول مع بايرن

قد ينال إعجابك