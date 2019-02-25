أشاد حمادة طلبة لاعب بتروجت بمديره الفني محمد عودة وقدرته على تحسين أوضاع الفريق وترتيبه في الدوري المصري خلال فترة وجيزة.

وقاز بتروجت اليوم الاثنين على الداخلية بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة 24 من الدوري المصري.

وتحدث حمادة طلبة لـFilGoal.com قائلا: "عودة أضاف لنا الكثير خلال فترة قليلة وجعلنا ملتزمين داخل الملعب بشكل كبير".

وأكمل "عودة أخرجنا من حالة نفسية سيئة كنا دخلنا فيها بسبب عدم تحسن النتائج ولكن الآن كل شيء يسير معه بشكل جيد ففزنا في ثلاث مباريات وتعادلنا في واحدة معه".

وأتم طلبة "الآن ينتظرنا لقاء صعب أمام الجونة ونريد الفوز لمواصلة النتائج الإيجابية".

ويحتل بتروجت المركز الـ12 في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة بعدما خاض 24 مباراة.

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