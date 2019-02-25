مباشر في الدوري - الداخلية (0) بتروجت (1).. انطلاق الشوط الثاني

الإثنين، 25 فبراير 2019 - 15:27

كتب : FilGoal

فريق الداخلية

يستضيف الداخلية فريق بتروجت ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري المصري.

ويتصارع الفريقان من أجل الهبوط من المراكز المؤدية للهبوط إذ يتساوى كل منهما بـ 22 نقطة.

ويقع الداخلية في المركز الرابع عشر بفارق الأهداف عن بتروجت، بينما وادي دجلة يتذيل الترتيب بفارق نقطتين فقط.

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42 شكري نجيب يسجل الأول لبتروجت

انطلاق المباراة

تنطلق المباراة بعد قليل

الداخلية بتروجت الدوري المصري

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