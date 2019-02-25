انتهت في الدوري - الداخلية (0) بتروجت (2).. ماو يقتل المباراة

يستضيف الداخلية فريق بتروجت ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري المصري.

ويتصارع الفريقان من أجل الهبوط من المراكز المؤدية للهبوط إذ يتساوى كل منهما بـ 22 نقطة.

ويقع الداخلية في المركز الرابع عشر بفارق الأهداف عن بتروجت، بينما وادي دجلة يتذيل الترتيب بفارق نقطتين فقط.

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نهاية الشوط الثاني

ق95 بعد محاولات متعددة حميد ماو يقتل المباراة بهدف ثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42 شكري نجيب يسجل الأول لبتروجت

انطلاق المباراة

تنطلق المباراة بعد قليل