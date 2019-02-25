جوارديولا: أيامي في برشلونة وسيتي؟ لا توجد مقارنة

الإثنين، 25 فبراير 2019 - 14:26

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

يرفض بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي المقارنة بين أيامه حين كان مدربا لبرشلونة ونظيرتها في سيتي.

توج سيتي بأول بطولة هذا الموسم بفضل ركلات الترجيح بعد نهاية اللقاء بالتعادل.

وقلل جوارديولا من المقارنة بين فريقه الحالي وفريق برشلونة الذي تولى تدريبه بقوله "لا يوجد مقارنة، ما فعلناه في برشلونة كان فريدا من نوعه".

أخبار متعلقة

جوارديولا: سنفتقد ثنائي سيتي في الأسابيع المقبلة جوارديولا: شخصية سيتي القوية هي سر الفوز بكأس الرابطة جوارديولا: ليس لدي وقت لأشاهد لقاء يونايتد وليفربول ساري: جوارديولا محظوظ لأن سيتي منحه الوقت الكافي

وأضاف "لدينا لاعبين جدد، وسنرى في نهاية الموسم إلى أي مدى سنصل سويا".

سيتي مازال ينافس على لقب الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى تواجده في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي حتى الآن.

جوارديولا حقق إعجازا كرويا مع برشلونة كمدرب، فقد حقق 3 بطولات لـ الدوري الإسباني، وبطولتين كأس إسبانيا، 3 بطولات لـ كأس السوبر الإسباني.

كما توج مرتين بدوري أبطال أوروبا، ومرتين بكأس السوبر الأوروبي، وحقق بطولتين في كأس العالم للأندية بمجموع 14 بطولة.

برشلونة مانشستر سيتي بيب جوارديولا

نرشح لكم

أخر الأخبار

عودة: الداخلية تفوق على فريقي في الشوط الثاني.. و"مش عارف أشتغل الماتشات" 11 دقيقة | الدوري المصري
الانتصار الثاني على التوالي.. بتروجيت يقفز لوسط الجدول بالفوز على الداخلية 25 دقيقة | الدوري المصري
للخروج من خندق العقوبة.. تعرّف على أبرز اللاعبين المعارين من تشيلسي 30 دقيقة | أوروبا
في الجول يكشف.. ما يدرسه الأهلي ضد اتحاد الكرة في أزمة لقاء بيراميدز 45 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – الزمالك يدرس فكرة ضم عنتر لمعسكره استعداد لمواجهة المقاصة 49 دقيقة | مصر
خبر في الجول - الجهاز الفني للزمالك يرفض التدخل في قرار إيقاف كهربا ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 من هو سالم الشامسي مالك بيراميدز الجديد 2 آل الشيخ لإدارة الأهلي: فرحون بعودتي؟ والجارحي يرد: نحن لا نرجع في قراراتنا 3 رئيس أحد: مؤمن زكريا خارج النادي.. يعاني من "خلل" ومستحيل أن يمارس الكرة 4 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وماني بعد تعادل ليفربول مع بايرن

قد ينال إعجابك