بالفيديو - قائمان وقرار VAR ينقذون ريال مدريد في الشوط الأول أمام ليفانتي

الأحد، 24 فبراير 2019 - 22:42

كتب : FilGoal

ليفانتي - ريال مدريد

تجنّب ريال مدريد التأخر في النتيجة خلال الشوط الأول من مواجهته أمام ليفانتي، على ملعب سيوتات دي فالنسيا، بالجولة 25 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد خرج متقدما بهدف دون رد، سجّله القائد كريم بنزيمة من ركلة جزاء في الدقيقة 43، بعد أن عاد الحكم لتقنية الفيديو قبل احتسابها بفعل لمسة يد على إينيس باردي.

إلا أن الفريق صاحب التهديد الأكبر في الشوط الأول لم يكن ريال مدريد، بل ليفانتي الذي أصاب القائم الأيمن والأيسر لمرمى ضيوفه بواسطة نفس اللاعب: روجر مارتي.

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المهاجم مارتي ضرب قائم ريال مدريد في المرة الأولى بالدقيقة 23، قبل أن يعود ويهدر التعادل في الدقيقة 44.

ريال مدريد ليفانتي الدوري الإسباني بنزيمة

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