انتهت في الدوري الإسباني - ليفانتي (1) (2) ريال مدريد.. فوز صعب

الأحد، 24 فبراير 2019 - 21:38

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ليفانتي - ريال مدريد

يستضيف ليفانتي نظيره ريال مدريد على ملعب سيوتات دي فالنسيا في الجولة 25 من الدوري الإسباني.

Filgoal.com يقدم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هنا

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نهاية المباراة

ق.88 روبن روتشينا يتحصل على بطاقة صفراء ثانية على دكة بدلاء ليفانتي ويغادر الملعب

ق.87 ناتشو يتحصل على بطاقته الصفراء الثانية ويغادر الملعب

ق.78 جاريث بيل يسجل الهدف الثاني لـ ريال مدريد من ركلة جزاء

ق.76 الحكم يحتسب ركلة جزاء لـ ريال مدريد بعد تدخل شيخ دوكوري على كاسيميرو وتقنية الفيديو تؤكد القرار

ق.71 فينيسيوس ينطلق في هجمة سريعة وينفرد بالمرمى ويسدد والحارس فيرنانديز يتألق

ق.60 روجر مارتي يدرك التعادل لـ ليفانتي

ق.59 فينيسيوس ينطلق ويسدد كرة مخادعة تمر مباشرة بجوار القائم

ق.56 كريم بنزيمة يطلق ضربة رأسية تمر مباشرة أعلى العارضة

ق.46 تهديد مبكر بواسطة مارتي الذي سدد وتيبو كورتوا تصدى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.44 روجر مارتي يصيب القائم للمرة الثانية

ق.43 بنزيمة يسجل هدف ريال مدريد الأول من ركلة جزاء

ق.42 ركلة جزاء لريال مدريد بعد لمسة يد على إينيس باردي بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو

ق.39 فينيسيوس جونيور يهدر كرة بعد افتكاك الكرة من المدافع

ق.31 فينيسيوس جونيور يتلقى تمريرة من كريم بنزيمة ويطلق تسديدة يخرجها الحارس إلى ركلة ركنية

ق.30 روبير بيير يهدر هدفا في مواجهة مرمى ريال مدريد بتسديدة أعلى العارضة

ق.23 ليفانتي يصيب قائم ريال مدريد بواسطة روجر مارتي

بداية المباراة

لحظات على انطلاق المباراة

ريال مدريد ليفانتي الدوري الإسباني

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