ينقل FilGoal.com تغطية حية لمباراة القمة الإنجليزية بين مانشستر يونايتد وضيفه ليفربول يوم الأحد.

يمكنك متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة والتبديلات والإنذارات من هنا

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نهاية المباراة

ق. 90 عرضية من لوكاكو تمر أمام سمولينج

ق. 78 دخول أوريجي بدلا من صلاح

ق. 72 تبديل ثان لليفربول بدخول شاكيري بدلا من هندرسون.

ق. 70 ركنية لليفربول يقابلها فينالدوم برأسية بجانب القائم بقليل بعدما لمست مدافع مانشستر يونايتد.

ق. 65 تصويبة قوية من فينالدوم بكن بعيدة تماما عن مرمى دي خيا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 إصالة لأندرو روبيرتسون لكن يعود ويستكمل اللقاء.

ق. 43 ركنية لليفربول يقابلها ماتيب برأسية فوق المرمى.

ق. 42 أليكسيس سانشيز يشارك بدلا من لينجارد المصاب.

ق. 41 لينجارد يصاب سريعا! وسانشيز يستعد للدخول

ق. 40 تمريرة رائعة من لوكاكو إلى لينجارد لكن أليسون ينقذها بصعوبة من أمامه.

ق. 32 تصويبة أولى من ستوريدج لكن سهلة في يد دي خيا.

ق. 30 تبديل اضطراري ثالث في اللقاء لكن من نصيب يونايتد. دانيل ستوريدج يشارك بدلا من فيرمينو.

ق. 24 تبديل اضطراري ثان لمانشستر يونايتد بدخول جيسي لينجارد بدلا من خوان ماتا

ق. 20 تبديل اضطراري أول لمانشستر يونايتد بدخول أندرياس بيريرا بدلا من أندير هيريرا.

ق. 15 مخالفة لليفربول على حدود منطقة الجزاء. صلاح نفذها فوق المرمى.

ق. 6 انطلاقة أولى من صلاح ويمر داخل منطقة الجزاء لكن يسدد في الدفاع.

ق. 1 مخالفة لليفربول من داخل منطقة الجزاء، ينفذها ميلنر في الحائط.

بداية المباراة