محدّث انتهت الدوري المصري - الجونة (1)-(2) الأهلي.. الفوز الثامن على التوالي للأحمر

الأحد، 24 فبراير 2019 - 15:40

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهلي - الجونة

في مواجهة هامة بالنسبة للأحمر، يحل الأهلي ضيفا على الجونة في الجولة 24 من الدوري.

الأهلي فاز في 7 مباريات متتالية في إطار سعيه للمنافسة على لقب الدوري، ويحتل المركز الثالث في الدوري بـ45 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز وللأهلي 3 مباريات أقل.

أما الجونة ففي المركز الـ11 بـ26 نقطة بعد فوزه على بيراميدز 2-1 في الجولة الماضية.

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طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

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ق 87: جوووووول ناصر ماهر يقلب النتيجة ويسجل هدف التقدم للأهلي

ق 79: جووول كريم نيدفيد يسجل التعادل للأهلي

ق 75: نزول مروان محسن بدلا من رمضان صبحي

ق 74: هدف ملغي للأهلي بداعي التسلل

ق 56: تغييران للأهلي بنزول جيرالدو وكريم نيدفيد بدلا من هشام محمد وحسين الشحات

ق 53: جووول محمد ناجي جدو يسجل الهدف الأول للجونة في الأهلي

ق 49: عرضية من علي معلول ورأسية من ناصر ماهر تمر أعلى المرمى

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: الشحات يحصل على ركلة حرة ينفذها على معلول بخطورة ويبعدها جاتوش بانوم إلى ضربة ركنية.

ق 31: ناصر ماهر يسدد أعلى العارضة

ق 30: رمضان يخترق من الناحية اليمنى ويرسل عرضية خطير لم تجد من يتابعها

ق 27: عرضية خطيرة من جوناثان يبعدها أيمن أشرف

ق 19: أجايي يمر وينفرد بالمرمى ولكن دفاع الجونة يصحح وضعه ويبعد الكرة

ق14: الجونة يستفيد تماما من اتجاه الرياح، ويناوش الأهلي بتهديدات بعيدة

ضغط أحمر مع مرور 7 دقائق من المباراة

انطلاق المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل..

الجونة الأهلي في الدوري

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