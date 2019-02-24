محدّث انتهت الدوري المصري - الجونة (1)-(2) الأهلي.. الفوز الثامن على التوالي للأحمر
الأحد، 24 فبراير 2019 - 15:40
كتب : FilGoal
في مواجهة هامة بالنسبة للأحمر، يحل الأهلي ضيفا على الجونة في الجولة 24 من الدوري.
الأهلي فاز في 7 مباريات متتالية في إطار سعيه للمنافسة على لقب الدوري، ويحتل المركز الثالث في الدوري بـ45 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز وللأهلي 3 مباريات أقل.
أما الجونة ففي المركز الـ11 بـ26 نقطة بعد فوزه على بيراميدز 2-1 في الجولة الماضية.
طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا
--
ق 87: جوووووول ناصر ماهر يقلب النتيجة ويسجل هدف التقدم للأهلي
ق 79: جووول كريم نيدفيد يسجل التعادل للأهلي
ق 75: نزول مروان محسن بدلا من رمضان صبحي
ق 74: هدف ملغي للأهلي بداعي التسلل
ق 56: تغييران للأهلي بنزول جيرالدو وكريم نيدفيد بدلا من هشام محمد وحسين الشحات
ق 53: جووول محمد ناجي جدو يسجل الهدف الأول للجونة في الأهلي
ق 49: عرضية من علي معلول ورأسية من ناصر ماهر تمر أعلى المرمى
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 43: الشحات يحصل على ركلة حرة ينفذها على معلول بخطورة ويبعدها جاتوش بانوم إلى ضربة ركنية.
ق 31: ناصر ماهر يسدد أعلى العارضة
ق 30: رمضان يخترق من الناحية اليمنى ويرسل عرضية خطير لم تجد من يتابعها
ق 27: عرضية خطيرة من جوناثان يبعدها أيمن أشرف
ق 19: أجايي يمر وينفرد بالمرمى ولكن دفاع الجونة يصحح وضعه ويبعد الكرة
ق14: الجونة يستفيد تماما من اتجاه الرياح، ويناوش الأهلي بتهديدات بعيدة
ضغط أحمر مع مرور 7 دقائق من المباراة
انطلاق المباراة
المباراة تبدأ بعد قليل..