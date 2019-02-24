فرج عامر: حسام حسن لا يعرف "الدلع".. واندهشت من شعبية الفريق خارج مصر

حدد فرج عامر رئيس نادي سموحة أسباب تغيير الجهاز الفني للفريق أكثر من مرة كاشفا في الوقت ذاته مزايا الاستعانة بالتوأم حسام وإبراهيم حسن لنهاية الموسم الجاري.

وصرح عامر عبر البرنامج الإذاعي "ملعب 9090": "كل المدربين الذين تعاملنا معهم لديهم رؤية وأشكرهم جميعا، وأقدر مجهودهم، فالتغييرات خارجة عن إرادتنا، الكل لم يصادفه التوفيق، مصلحة النادي فوق كل الاعتبار ونسعى للعودة إلى مركزنا الطبيعي في الدوري".

وأضاف "التوفيق يعاندنا، كما أن اللاعبين ينقصهم الحماس والإرادة والأداء بقوة، بخلاف أن التحكيم كان ضدنا بشكل سيء جدا في بعض المباريات مثل المقاولون العرب".

وشدد رئيس سموحة "لن أطلب الاستعانة بالحكام الأجانب، أثق في نزاهة التحكيم المصري، ولكن الأخطاء غريبة ومتكررة، ولم أكن أجد أي اعتراض من الأجهزة الفنية والإدارية".

وأشار "لم أتدخل في عمل أي مدرب بكلمة أو حرف، هذه شائعات كاذبة، فلا يمكن فرض أسماء لاعبين على المدير الفني، فقط اسأل المدرب قبل المباراة عن التشكيل الأساسي، وأي لاعب تم الاستغناء عنه تم بموافقة كتابية من المدير الفني".

وبالحديث عن التعاقد مع جهاز فني جديد أوضح "التعاقد مع حسام حسن لنهاية الموسم والعقد قابل للتجديد، وأتمنى التوفيق له ولجهازه المعاون".

وأردف فرج عامر "التوأم يتميز بنفس الطموح، لهما تجارب ناجحة ولا يفرقان بين لاعب كبير وصغير ومن الممكن أن يعتمد حسام حسن على ناشئين، كما أن النجومية التي يتمتعان بها لا يمكن أن يصل إليها لاعبو سموحة، التوأم لا يعرفان الدلع، هذه مشكلة لاعبي سموحة في الفترة الأخيرة".

وأتم تصريحاته "لا أصدق تواجد سموحة في هذا المركز، كما لم أتخيل أيضا عدد مشجعي سموحة خارج مصر، لدرجة جعلتني أتخفى منهم في الشوارع والفنادق، وفوجئت بتصرفات منهم لم أكن أتخيلها".

ويقع سموحة في المركز الثاني عشر من ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 25 نقطة بفارق 4 نقاط فقط عن المراكز المؤدية للهبوط.