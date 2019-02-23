يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة إشبيلية أمام برشلونة في الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

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برشلونة في صدارة الدوري برصيد 54 نقطة، بينما إشبيلية في المركز الخامس برصيد 37 نقطة.

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ق.26 ليونيل ميسي يدرك التعادل بتسديدة رائعة على الطائر

ق.22 خيسوس نافاس يسجل الهدف الأول لـ إشبيلية بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من وسام بن يدر

بداية المباراة