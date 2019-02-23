محدّث مباشر الدوري الإسباني – إشبيلية (1) (1) برشلونة.. ميسي يتعادل بشكل رائع

السبت، 23 فبراير 2019 - 16:45

كتب : FilGoal

ميسي - برشلونة - إشبيلية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة إشبيلية أمام برشلونة في الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

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برشلونة في صدارة الدوري برصيد 54 نقطة، بينما إشبيلية في المركز الخامس برصيد 37 نقطة.

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ق.26 ليونيل ميسي يدرك التعادل بتسديدة رائعة على الطائر

ق.22 خيسوس نافاس يسجل الهدف الأول لـ إشبيلية بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من وسام بن يدر

بداية المباراة

في إسبانيا برشلونة إشبيلية

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