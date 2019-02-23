محدّث انتهت – إشبيلية (2) (4) برشلونة.. ميسي لا يرحم

السبت، 23 فبراير 2019 - 16:45

كتب : FilGoal

إشبيلية - برشلونة - الدوري الإسباني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة إشبيلية أمام برشلونة في الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

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برشلونة في صدارة الدوري برصيد 54 نقطة، بينما إشبيلية في المركز الخامس برصيد 37 نقطة.

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برشلونة يفوز على إشبيلية 4-2

انتهت

ق93 سواريز والهدف الرابع لـ برشلونة.. ميسي يصنع ولويس يسجل

ق.85 ميسي يسجل الهدف الثالث ويكمل الهاتريك

ق.78 ميسي يسدد مجددا في منتصف المرمى وتوماش فاشليك يبعدها إلى ركلة ركنية

ق.71 ليونيل ميسي يحاول بتسديدة رائعة تمر مباشرة أعلى العارضة

ق.68 ميسي يدرك التعادل بتسديدة يمينية رائعة

بداية الشوط الثاني

دخول عثمان ديمبيلي بدلا من أرتورو فيدال

نهاية الشوط الأول

ق.42 جابرييل ميركادو يسجل الهدف الثاني لـ إشبيلية بعد تمريرة حاسمة من بابلو سارابيا

ق.26 ليونيل ميسي يدرك التعادل بتسديدة رائعة على الطائر

ق.22 خيسوس نافاس يسجل الهدف الأول لـ إشبيلية بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من وسام بن يدر

بداية المباراة

في إسبانيا برشلونة إشبيلية

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