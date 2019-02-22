بالفيديو – علاء عبد العال: أنا أهلاوي.. ولا يوجد مدرب سيقوم بترك مباراة من أجل من أحد القطبين

قال علاء عبد العال المدير الفني للداخلية إنه يشجع الأهلي كاشفا عن أنه كان أحد من تدربوا في مدرسة الكرة بالقلعة الحمراء.

وتحدث علاء عبد العال لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "أنا أهلاوي".

وواصل "تربيت في مدرسة الكرة بالأهلي وكنت أحد أعضاء الفريق في ذلك الوقت وهذا لا يعيبني فكل المصريين ينتمون للأهلي أو الزمالك".

وبسؤاله هل يوجد مدرب منتمي للأهلي أو الزمالك يترك مباراة من أجل المساهمة لأحد الفريقين في سباق المنافسة على الدوري أجاب "لا يحدث".

ودلل عبد العال بحديثه "لقد فزت على الأهلي مرتين ولم أفز على الزمالك مطلقا وتعادلت مع الأهلي في الدور الأول وخسرت من الزمالك".

وتابع متسائلا "هل مختار مختار أو طرق يحيى أي منهما سيترك لقاء للأهلي أو للزمالك بسبب كونهما أبناء النادي؟ هذا لا يحدث على الإطلاق".

وأتم "لا يوجد هذا الحديث على الإطلاق، كل ذلك مجرد أحاديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

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