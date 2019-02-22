يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة النجوم أمام المصري في الجولة الـ 23 من الدوري المصري.

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المصري في المركز السابع برصيد 29 نقطة من 21 مباراة، بينما النجوم في المركز الـ 17 برصيد 21 نقطة من 22 مباراة.

انتهت

** مسعود يتألق أمام ركلة جزاء محمود فتح الله

** ركلة جزاء للنجوم في الدقيقة 86

** عرضية من محمود حمد على رأس أحمد ياسر قبل أن يتصدى الحضري أولا ويتابع محمد صالح التصدي برأسية جديدة ولكن في الشباك

ق 71 جووووووووووووووووول محمد الصالح والهدف الأول للمصري في مرمى النجوم

انطلاق الشوط الثاني

** استراحة

** ق22 خروج عمر كمال عبد الواحد ومشاركة كريم العراقي. تغيير أول اضطراري للمصري

** النجوم (0) - (0) المصري

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة