محدّث مباشر الدوري الأوروبي - أرسنال (2) باتي (0).. بداية الشوط الثاني

الخميس، 21 فبراير 2019 - 19:40

كتب : FilGoal

أرسنال - باتي

أرسنال يتسقبل باتي بوريسوف البيلاروسي في إياب دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي.

وبعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة المدفعجية بهف نظيف فإن الفريق اللندني يأمل التعويض وتخطي باتي للتأهل إلى دور الـ16.

FilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة فتابعونا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنـــــــا.

_ _ _ _

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39: رأسية من موستافي إثرضربة ركنية وفي الشباك الهدف الثاني

ق30: رأسية من أوباميانج وتمر فوق العارضة إثر عرضية من الجبهة اليسرى.

ق20: صاروخية من جاكا و الحارس يتصدى.

ق6: تسديدة رائعة من إيوبي ولكن تمر إلى جوار القائم.

ق4: هدف أول ذاتي للمدفعجية لمدافع باتي زاخار فولكوف بالخطأ في مرماه إثر عرضية من أوباميانج.

انطلاق اللقاء

أرسنال باتي الدوري الأوروبي

نرشح لكم

أخر الأخبار

تشكيل تشيلسي - عودة كانتي للوسط الدفاعي.. وهازارد وإيجوايين احتياطيان أمام مالمو 10 دقيقة | أوروبا
جيوفينكو: لم أنتقل للهلال بسبب المال.. أريد تحقيق شيئا لم يحدث من قبل 27 دقيقة | السعودية
الزمالك يعلن أسعار تذاكر لقاء بترو أتليتكو وأماكن البيع 50 دقيقة | إفريقيا
مباشر الدوري الأوروبي - أرسنال (2) باتي (0).. بداية الشوط الثاني ساعة | أوروبا
بعد سلسلة من البيانات.. إلى أين وصلت أزمة الأهلي وبيراميدز واتحاد الكرة ساعة | الدوري المصري
تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع الجهاز الفني واللاعبين عقب التعادل مع الجيش ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيراميدز يواجه الأهلي والزمالك خلال 5 أيام في الدوري.. وتأكيد موعد مواجهة الكأس 2 ناشئ الأهلي المنتقل للزمالك لـ في الجول: رفضوا علاجي وقيدي.. ومدربه السابق يرد 3 اتحاد الكرة يمنع رئيس الزمالك من حضور المباريات 4 أحمد علي يكشف لـ في الجول سبب اشتباكه مع عمر جابر

قد ينال إعجابك