عودة: "سأصاب بالسكر" قبل حسم معركة الهبوط

الخميس، 21 فبراير 2019 - 19:03

كتب : FilGoal

الزمالك المقاولون محمد عودة

قال محمد عودة المدير الفني لبتروجت إن معركة الهروب من الهبوط شرسة للغاية هذا الموسم.

وصرح عودة عبر قناة أون سبورت مازحا: "لا مجال لالتقاط الأنفاس في هذا السباق قبل أن أصاب بالسكر".

وأضاف عقب الفوز على الإنتاج الحربي 1-0 في الجولة 23 من الدوري "الوقت مبكر لحسم معركة الهبوط، سنعمل بكل جدية حتى آخر مباراة لنا أمام المقاولون العرب".

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وأشار إلى أن "مختار مختار مدرب كبير ويلعب كرة هجومية ويمتاز بسرعة الخط الأمامي، ونبهت على لاعبي بتروجت بالصبر وعدم ترك مساحات للثلاثي الهجومي للإنتاج جيمس تيدي ودياوارا ومحمد مسعد".

واستدرك "إلا أن الغيابات في وسط ملعب الإنتاج، أربكت خططه، فلأول مرة أرى مختار يلعب بطريقة دفاع المنطقة".

وواصل مدرب الفريق البترولي "لاعبو بتروجت على قدر المسؤولية نسعى للفوز في كل مباراة ونركز على العامل النفسي، ما دفعني للموافقة على تدريب هذا الفريق رغم تذيله جدول الدوري هو الرغبة القوية لإدارة النادي في الدعم والمساندة".

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