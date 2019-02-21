محدّث مباشر في الدوري – بتروجت (1) الإنتاج الحربي (0) عنان ينقذ الثاني

الخميس، 21 فبراير 2019 - 14:55

كتب : FilGoal

بتروجيت

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بتروجت والإنتاج الحربي، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

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ق. 48 أحمد عفيفي يتقدم ويراوغ مهارة ثم يسدد لكن عبد الوهاب عنان مدافع الإنتاج ينقذ الكرة من على الخط.

ق. 46 جوووول أول لبتروجت عن طريق أحمد عبد الرحمن زولا. تمريرة رائعة من شكري نجيب، يقابلها زولا بلمسة تحت عامر عامر حارس الإنتاج.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بدون أهداف

بداية المباراة

في الدوري بتروجت الإنتاج الحربي

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