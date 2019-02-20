انتهت - الأهلي (3)-(1) الداخلية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والداخلية في الجولة الـ23 للدوري المصري. والتي تقام بملعب بتروسبورت.

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ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة، بينما يأتي الداخلية في المركز الـ14 برصيد 22 نقطة.

ويغيب عن الأهلي أمام الداخلية النجم رمضان صبحي بسبب الإيقاف.

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نهاية المباراة

ق 89: جووووووول جيرالدو يسجل الهدف الثالث للأهلي

ق 85: تسديدة جيرالدو تصطدم في القائم الأيسر

ق 73: جووووول الداخلية يقلص الفارق من ركلة جزاء عن طريق أحمد سعيد أوكا

ق 71: الداخلية يحصل على ركلة جزاء بعد عرقلة كيفين موهيري من قبل أيمن أشرف

ق 60: ناصر ماهر يرواغ بمهارة ويمرر الكرة إلى الشحات الذي أصبح في مواجهة المرمى ثم سدد بالقدم اليسرى ولكن محمد صبحي تصدى للكرة

ق 53: الشحات ينفرد ويسجل ولكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل

ق 51: علي معلول يخترق من الناحية اليسرى ويرواغ مدافع الداخلية ويرسل عرضية أرضية خطيرة لم تجد من يقابلها

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 2-صفر

وصف الهدف: علي معلول يرسل عرضية أرضية يستلمها أجايي ويدور حول نفسه ويضع مدافع الداخلية في ظهره ثم يسدد بالقدم اليسرى في المرمى مسجلا الهدف الثاني

ق 38: جوووووووووول أجايي يضيف الهدف الثاني للأهلي

ق 37: جيرالدو يستلم تمريرة حسين الشحات التي جعلته يواجه المرمى ولكنه يتعثر قبل التسديد والكرة تخرج بعيدا

ق 27: السولية يهدر فرصة مضاعفة النتيجة بعدما وصلت الكرة إلى ناصر ماهر داخل منطقة الجزاء ومررها إلى الشحات الذي بدوره مررها إلى السولية ليسدد بالقدم اليسرى أعلى المرمى.

وصف الهدف.. محمد هاني انطلق بالكرة وسط دفاع الداخلية ومرر إلى السولية الذي أعاد له الكرة ليواجه المرمى ويضع الكرة بهدوء داخل الشباك

ق 20: جووووووول محمد هاني يسجل الهدف الأول للأهلي

ق 18: تسديدة بالقدم اليمنى من جيرالدو تصطدم بدفاع الداخلية وتخرج ركنية

ق 15: ضربة حرة من ناحية اليسار نفذها علي معلول بخطورة داخل منطقة الجزاء ولكن لم تجد من يتابعها

ق 4: هجوم مبكر من الأهلي واختراق من محمد هاني من الجهة اليمنى ويرسل عرضية يبعدها دفاع الداخلية

انطلاق المباراة