انتهت – طلائع الجيش (2) - (2) الزمالك.. تعادل يحكم اللقاء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الزمالك وطلائع الجيش التي تقام في السويس في إطار الجولة 23 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق87: جوووول الهدف الثاني للطلائع والتعادل عن طريق أحمد سمير بتسديدة يسارية صاروخية.

ق82: التبديل الثاني للزمالك بمشاركة أحمد سيد "زيزو" بدلا من إبراهيم حسن.

ق75: تسديدة قوية من كهربا لكن محمد بسام يتصدى لها.

ق62: التبديل الأول لطلائع الجيش بمشاركة فرانك نجونجا بدلا من إسلام جمال.

ق62: التبديل الأول للزمالك بمشاركة عمر السعيد بدلا من بوطيب.

ق55: هدوء في مجريات المباراة حتى الآن.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين لهدف.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق34: محمد عبد الغني كاد يضيف الهدف الثالث للزمالك لكن مدافع الطلائع يشتت الكرة من على خط المرمى.

ق32: جوووووول أحمد سمير لاعب طلائع الجيش يسجل الهدف الأول لفريقه بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ق30: جوووووول بوطيب يسجل الهدف الثاني للزمالك بعد متابعته عرضية قادمة من كهربا.

ق25: جوووووول أوباما يسجل الهدف الأول للزمالك بعد متابعته عرضية قادمة من الناحية اليمنى من النقاز.

ق18: محاولات من طلائع الجيش ولكنها لا تسفر عن أي خطورة على مرمى جنش حتى الآن.

ق12: انحصار اللعب في وسط الملعب في الدقائق الأخيرة.

ق6: تمريرة رائعة بالكعب من كهربا إلى أوباما داخل منطقة الجزاء الذي سدد كرة قوية ذهبت أعلى مرمى طلائع الجيش.

ق4: تسديدة من فرجاني ساسي لكن دفاع الطلائع يشتتها سريعا.

انطلاق المباراة.