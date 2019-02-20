محدّث مباشر – طلائع الجيش (1) - (2) الزمالك.. بوطيب يضيف الثاني وأحمد سمير يرد بهدف رائع

الأربعاء، 20 فبراير 2019 - 17:22

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك بحتفلون بهدف محمود كهربا في إنبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الزمالك وطلائع الجيش التي تقام في السويس في إطار الجولة 23 من الدوري المصري.

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انطلاق الشوط الثاني.

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نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين لهدف.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق34: محمد عبد الغني كاد يضيف الهدف الثالث للزمالك لكن مدافع الطلائع يشتت الكرة من على خط المرمى.

ق32: جوووووول أحمد سمير لاعب طلائع الجيش يسجل الهدف الأول لفريقه بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ق30: جوووووول بوطيب يسجل الهدف الثاني للزمالك بعد متابعته عرضية قادمة من كهربا.

ق25: جوووووول أوباما يسجل الهدف الأول للزمالك بعد متابعته عرضية قادمة من الناحية اليمنى من النقاز.

ق18: محاولات من طلائع الجيش ولكنها لا تسفر عن أي خطورة على مرمى جنش حتى الآن.

ق12: انحصار اللعب في وسط الملعب في الدقائق الأخيرة.

ق6: تمريرة رائعة بالكعب من كهربا إلى أوباما داخل منطقة الجزاء الذي سدد كرة قوية ذهبت أعلى مرمى طلائع الجيش.

ق4: تسديدة من فرجاني ساسي لكن دفاع الطلائع يشتتها سريعا.

انطلاق المباراة.

الزمالك طلائع الجيش في الدوري

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