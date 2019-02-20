يستضيف سموحة فريق المقاولون العرب على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري المصري.

ويغيب سموحة عن الانتصارات منذ الفوز على وادي دجلة في 7 أكتوبر الماضي أمام وادي دجلة.

ويقع سموحة في المركز 12 من ترتيب مسابقة الدوري برصيد 22 نقطة، بينما المقاولون العرب في المركز الخامس برصيد 31 نقطة.

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نهاية المباراة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق17 أحمد علي يسج الثاني بعد ثلاث دقائق

ق14 أحمد علي يسجل التعادل من رأسية رائعة

ق9 هدف أول من حسام حسن بعد استلام بينية رائعة من عمرو بركات

بداية الشوط الأول

انطلاق المباراة بعد قليل