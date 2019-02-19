محدّث استراحة في #ليلة_الأبطال - ليون (0) (0) برشلونة.. نهاية الشوط الأول

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 - 21:42

كتب : FilGoal

ليون - برشلونة - دوري أبطال أوروبا

يحل برشلونة الإسباني ضيفا على أوليمبيك ليون الفرنسي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، على ملعب جروباما أرينا.

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نهاية الشوط الأول

ق.45 لعبة جماعية رائعة بين لاعبي ليون، تنتهي على تسديدة من تيرير أعلى العارضة

ق.19 عثمان ديمبيلي يمر بمهارة ويسدد، والبرتغالي أنتوني لوبيس حارس ليون يتألق ويبعد الكرة الخطيرة

ق.17 ليونيل ميسي يتلقى كرة عرضية اعتيادية من جوردي ألبا ويسدد أعلى العارضة

ق.9 مارتن تيرير يطلق قذيفة صاروخية يتصدى لها تير شتيجن وترتد من العارضة

ق.5 حسام عوار يهدد مرمى برشلونة بتسديدة مباغتة، ومارك أندري تير شتيجن يبعدها إلى ركنية

ق.5 ليونيل ميسي ينفذ ركلة حرة مباشرة أعلى العارضة

بداية المباراة

لحظات على انطلاق المباراة

برشلونة ليون دوري أبطال أوروبا

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