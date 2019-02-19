محدّث استراحة #ليلة_الأبطال - ليفربول (0)-(0) بايرن.. الأحمر يهدر فرص كثيرة
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 - 21:31
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول الإنجليزي ضد بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وتقام المباراة في ملعب أنفيلد معقل ليفربول.
ويلعب النجم المصري محمد صلاح أساسيا مع فريقه ليفربول ضد بايرن.
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نهاية الشوط الأول
ق 40: صلاح يلعب الكرة بكعب القدم إلى روبيرتسون الذي أرسل عرضية قابلها ماتيب بتسديدة مرت بجوار المرمى
ق 38: ماني يواصل إهدار الفرص السهلة
ق 36: أليسون يواصل التألق ويبعد تسديدة جنابري لركلة ركنية
ق 32: ماذا أهدرت يا ماني.. فرصة خطيرة تصل إلى السنغالي أمام مرمى نوير بعدما ارتدت تسديدة نابي كيتا من الدفاع ولكنه يسدد خارج المرمى
ق 27: كيميتش يحصل على إنذار ويغيب عن مباراة العودة
ق 24: رأسية رائعة من صلاح تمر بجوار مرمى نوير وفرصة خطيرة لليفربول
ق 16: خطأ من أليسون والكرة تصل إلى جنابري الذي سدد بقوة في الشباك الخارجية
ق 13: بايرن ينتفض ويهدر فرصة مركبة عن طريق كيميتش وجنابري وألابا وليفاندوفسكي ومع تألق أليسون ويتصدى لكرة من زميله ماتيب
ق 12: تمريرة طويلة من هندرسون وصلت إلى محمد صلاح الذي لمس الكرة وحولها نحو مرمى نوير الذي أمسك بالكرة
ق 10: مستوى متوسط من اللعب وحذر من الفريقين
انطلاق المباراة