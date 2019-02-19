قراءة في فكر جروس قبل لقاء طلائع الجيش.. غياب التبديلات وحلول لمواجهة التكتل

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 - 20:12

كتب : FilGoal

كريستيان جروس

لم يخض الزمالك سوى تدريبين وحيدين فقط عقب مواجهة إنبي وذلك للقاء طلائع الجيش وذلك بسبب ضيق الوقت بين المباراتين إذ أن اللقاء السابق كان الأحد والمقبل غدا الأربعاء.

فماذا حدث في مراني الزمالك؟

ركز جروس في المران على معالجة الإرهاق الذي أصاب اللاعبين وخصص فقرات لذلك، وبناء عليه لم يكن تقسيمة بكامل مساحة الملعب.

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وفضل جروس إقامة تقسيمة في جزء من الملعب ولوقت قصير مع وجود بعض الفقرات التكتيكية لتدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية.

وستكون التبديلات على تشكيل الزمالك في أضيق الحدود إذ يرغب جروس في إضفاء المزيد من الاستقرار على الفريق في التشكيل.

التبديلات قد تكون في حالة إصابة أي لاعب او تعرضه للإرهاق.

وحرص جروس على إعطاء تعليمات للاعبي خط الوسط بكيفية إغلاق المساحات أمام الخصم والسيطرة على تلك المنطقة.

كما ركز على التسديد من مسافات بعيدة لمواجهة التكتل الدفاعي المتوقع من لاعبي الطلائع مع استغلال الركلات الثابتة.

هذا بالإضافة للاعتماد على إرسال العرضيات المتقنة وإنهائها بأفضل اشكل ممكن.

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