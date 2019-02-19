غياب وحيد عن قائمة الأهلي بسبب نزلة برد.. والاكتفاء بجلسة في الجيم

غاب محمود وحيد ظهير أيسر فريق الأهلي عن القائمة المستدعاة لمواجهة الداخلية في الدوري المصري.

محمود وحيد النادي : الأهلي الأهلي

وجاء غياب وحيد بسبب نزلة برد حرمته من المشاركة في مران اليوم الثلاثاء واكتفى بأداء جلسة في "الجيم".

ويلعب الأهلي أمام الداخلية في الثامنة من مساء غد الأربعاء ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري المصري.

ومن المقرر أن يشارك وحيد في مران اللاعبين الذين لم تشملهم قائمة الفريق والتي أعلنها اليوم الثلاثاء الأوروجوياتي مارتين لاسارتي. (من هنا)

ويقع الأهلي في المركز الثالث برصيد 42 نقطة بعد خوضه 19 مباراة بفارق تسع نقاط عن الزمالك المتصدر الذي خاض 20 مباراة.

وحقق الأهلي الفوز في أخر ست مباريات بالدوري أخرهم أمام فريق الإنتاج الحربي.