يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي تشيلسي ومانشستر يونايتد التي تقام اليوم الاثنين على ملعب ستامفورد بريدج في إطار دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

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يونايتد لربع النهائي

انتهت

5 دقائق كوقت بدلا من ضائع

ق75: التبديل الثاني ليونايتد بمشاركة أندرياس بيريرا بدلا من خوان ماتا.

ق73: التبديل الأول ليونايتد بمشاركة سانشيز بدلا من لوكاكو.

ق71: التبديل الثاني لتشليسي بمشاركة روس باركلي بدلا من كوفاسيتش.

ق65: غياب الفرص الخطيرة حتى الآن وسط سيطرة من تشيلسي واعتماد يونايتد على الهجمات المرتدة.

ق58: التبديل الأول لتشيلسي بمشاركة ويليان بدلا من بيدرو.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم يونايتد بهدفين دون رد.

ق45: جوووووووول بوجبا يسجل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد برأسية قوية بعد عرضية رائعة من راشفورد.

ق32: جوووووووول أندير هيريرا يسجل الهدف الأول لمانشستر يونايتد برأسية جميلة بعد عرضية رائعة من بوجبا.

ق25: يا رباه.. كيبا كاد أن يخطئ ليمنح يونايتد هدفا لكنه استطاع تشتيت الكرة قبل أن يلحق راشفورد بها.

ق17: رأسية قوية من إيجوايين مرت بجوار مرمى يونايتد بقليل في أحد أخطر فرص اللقاء حتى الآن.

ق15: تسديدة قوية من هيريرا وكيبا يتصدى له.

ق12: هجوم تشيلسي يستمر وتسديدة زاحفة من هازارد لكن تصويبته مرت بجوار روميرو.

ق11: تسديدة قوية من ديفيد لويز من ركلة حرة مباشرة تصدى لها روميرو وارتدت الكرة إلى بيدرو الذي سدد مباشرة لكن روميرو تصدى للكرة على مرتين.

ق9: تمريرة طولية من ماتيتش حولها سمولينج برأسية لكن ضعيفة في يد كيبا حارس تشيلسي.

ق5: ضغط مبكر من يونايتد وتسديدة قوية من لوكاكو لكنها مرت أعلى مرمى تشيلسي.

انطلاق المباراة.