التشكيل – عودة لوكاكو ليونايتد.. وثلاثي هجومي قوي لتشيلسي

الإثنين، 18 فبراير 2019 - 20:25

كتب : FilGoal

لوكاكو - لينجارد - مانشستر يونايتد - ليفربول

عاد روميلو لوكاكو للتشكيل الأساسي لمانشستر يونايتد في مواجهة فريقه الأسبق تشيلسي في المباراة التي تقام اليوم الاثنين.

ويحل يونايتد ضيفا على تشيلسي لملاقاته في ملعب ستامفورد بريدج في إطار دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء تشكيل يونايتد كاملا كالتالي:

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في حراسة المرمى: سيرجيو روميرو

في الدفاع: لوك شو- فيكتور ليندلوف- كريس سمالينج- آشلي يونج

في الوسط: بول بوجبا- نيمانيا ماتيتش- أندير هيريرا- خوان ماتا- ماركوس راشفورد

في الهجوم: روميلو لوكاكو

ويجلس على مقاعد بدلاء يونايتد كل من ديفيد دي خيا وإيريك بايلي وديوجو دالوت وفريد وسكوت مكتوميناي وأندرياس بيريرا وأليكسيس سانشيز.

أما تشكيل تشيلسي الذي أعلنه مدربه ماوريسيو ساري فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

في الدفاع: ماركوس ألونسو- أنطونيو روديجير- ديفيد لويز- سيزار أزبليكويتا

في الوسط: نجولو كانتي- جورجينيو- ماتيو كوفاسيتش

في الهجوم: بيدرو رودريجيز- جونزالو إيجوايين- إيدين هازارد

ويجلس على مقاعد بدلاء تشيلسي كل من ويلي كاباييرو وأندرياس كريستينسين ودافيد زاباكوستا وروس باركلي وويليان وأوليفييه جيرو وهودسون أودوي.

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