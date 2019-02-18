بوكسيتس: هدفنا التسجيل والانتصار في فرنسا.. ننتظر أفضل نسخة من ليون أمامنا

الإثنين، 18 فبراير 2019 - 20:25

كتب : FilGoal

بوسكيتس - برشلونة

تحدث سيرخيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة قبل مواجهة ليون في دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى "هدفنا الانتصار في فرنسا".

ليون يستعد لاستضافة برشلونة يوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال بوسكيتس: نحن نعلم أننا الآن في منافسة مختلفة. ما قمنا به حتى الآن لا نعول عليه في دوري الأبطال أو الدوري. نحن ندرك ما حدث لنا السنوات الماضية".

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وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "هدفنا هو التسجيل والانتصار في فرنسا على الرغم من احترامنا الكبير للمنافس. هدفنا الانتصار".

وتابع "علينا أن نكون متماسكين دفاعيا وهجوميا. يجب أن نكون يقيظين في المباراة".

وأكمل حديثه قائلا: "نحن نحترم ليون كثيرا وننتظر النسخة الأفضل منهم. ليون لم يخسر أي مباراة هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا".

وأشار "لا نريد أن نخسر بكل تأكيد. نحن نعرف ليون وطريقة لعبهم ونحترمة ورأينا ما قدموه أمام مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان".

ويكمل "لم نكن سعداء بما حدث لنا في لقاء بلد الوليد على الرغم من الانتصار".

وكشف بوسكيتس "نحن سعداء للغاية بتجديد عقد فالفيردي. هو الشيء الذي أرادناه جميعا وهذا يُعطي الهدوء للجميع".

ولعب بوسكيتس 34 مباراة هذا الموسم مع برشلونة، وجدد النادي الإسباني مؤخرا عقد مدربه فالفيردي.

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