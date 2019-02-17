أمير مرتضى: هدف بوطيب في إنبي صعب.. هدفنا الاستمرار في الصدارة وسنصحح أخطائنا

الأحد، 17 فبراير 2019 - 23:05

كتب : FilGoal

خالد بوطيب يسجل ويحتفل بهدف الزمالك في إنبي

يرى أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة في نادي الزمالك أن هدف خالد بوطيب في مرمى إنبي ليس سهلا.

الزمالك فاز على إنبي بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 22 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

بوطيب استغل خطأ قاتلا من عمرو حسام حارس إنبي ليسجل أولى أهدافه المحلية.

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وقال أمير مرتضى: "الانتصار على إنبي كان مستحقا. تفوقنا وسيطرنا على المباراة وأهدرنا العديد من الفرص السهلة".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لـ الزمالك "هدفنا حصد نقاط أي مباراة بغض النظر عن منافسنا في اللقاء، لكي نستمر في صدارة الدوري ونقترب من التتويج باللقب".

وأشار "هدف بوطيب يعد صعبا لأن اللاعب ضغط على حارس إنبي ونجح في استخلاص الكرة منه".

وأكمل حديثه قائلا: "الفترة المقبلة سنصحح الأخطاء التي وقعنا فيها في بطولة الكونفدرالية".

وأتم "نمتلك مجموعة قادرة على تخطي دور المجموعات في الكونفدرالية. سنخوض المباريات المقبلة بهدف حصد النقاط الكاملة في كل لقاء".

آخر خسارة محلية (الدوري والكأس) لـ الزمالك كانت أمام النجوم في الـ 27 من شهر أغسطس الماضي، بعدها لعب الفارس الأبيض 18 مباراة (2 كأس – 16 دوري) ولم يسقط في فخ الهزيمة.

وانتصر الزمالك في 16 مباراة من الـ 18 بينما تعادل مرتين.

ووصل الزمالك للنقطة 51 في صدارة الدوري من 20 مباراة. بيراميدز 45 نقطة من 22 مباراة والأهلي 42 نقطة من 19 مباراة.

بينما تجمد رصيد إنبي عند النقطة 21 في المركز الـ 15.

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