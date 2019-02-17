أمير مرتضى: هدف بوطيب في إنبي صعب.. هدفنا الاستمرار في الصدارة وسنصحح أخطائنا

يرى أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة في نادي الزمالك أن هدف خالد بوطيب في مرمى إنبي ليس سهلا.

الزمالك فاز على إنبي بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 22 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

بوطيب استغل خطأ قاتلا من عمرو حسام حارس إنبي ليسجل أولى أهدافه المحلية.

وقال أمير مرتضى: "الانتصار على إنبي كان مستحقا. تفوقنا وسيطرنا على المباراة وأهدرنا العديد من الفرص السهلة".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لـ الزمالك "هدفنا حصد نقاط أي مباراة بغض النظر عن منافسنا في اللقاء، لكي نستمر في صدارة الدوري ونقترب من التتويج باللقب".

وأشار "هدف بوطيب يعد صعبا لأن اللاعب ضغط على حارس إنبي ونجح في استخلاص الكرة منه".

وأكمل حديثه قائلا: "الفترة المقبلة سنصحح الأخطاء التي وقعنا فيها في بطولة الكونفدرالية".

وأتم "نمتلك مجموعة قادرة على تخطي دور المجموعات في الكونفدرالية. سنخوض المباريات المقبلة بهدف حصد النقاط الكاملة في كل لقاء".





















آخر خسارة محلية (الدوري والكأس) لـ الزمالك كانت أمام النجوم في الـ 27 من شهر أغسطس الماضي، بعدها لعب الفارس الأبيض 18 مباراة (2 كأس – 16 دوري) ولم يسقط في فخ الهزيمة.

وانتصر الزمالك في 16 مباراة من الـ 18 بينما تعادل مرتين.

ووصل الزمالك للنقطة 51 في صدارة الدوري من 20 مباراة. بيراميدز 45 نقطة من 22 مباراة والأهلي 42 نقطة من 19 مباراة.

بينما تجمد رصيد إنبي عند النقطة 21 في المركز الـ 15.

اقرأ أيضا:

بيراميدز يواجه الأهلي والزمالك خلال 5 أيام في الدوري.. وتأكيد موعد مواجهة الكأس

عصام عبد الفتاح يتحدث لـ في الجول عن هوية حكم الجونة وبيراميدز.. وموقف تطبيق الـVAR

اتحاد الكرة يمنع رئيس الزمالك من حضور المباريات

3 لاعبين سجلوا للزمالك أمام إنبي وللأخير أيضا في الشباك البيضاء

في ذكراهم الـ45.. الحكاية خلف رحيل 48 في حب الزمالك