3 لاعبين تقمصوا دور "العميل المزدوج" في مباريات الزمالك وإنبي

الأحد، 17 فبراير 2019 - 14:48

كتب : FilGoal

إبراهيم حسن - الزمالك - إنبي

3 لاعبين سجلوا للزمالك أمام إنبي وللأخير أيضا في الشباك البيضاء.. اضغط للتعرف عليهم

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الزمالك إنبي
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