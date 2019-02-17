محدّث مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (1) (0) جيرونا.. كاسيميرو الهداف

الأحد، 17 فبراير 2019 - 12:49

كتب : FilGoal

لوكاس فاسكيز - ريال مدريد - جيرونا

يستقبل ريال مدريد ضيفه جيرونا على ملعب سانتياجو برنابيو، بالجولة 24 من الدوري الإسباني، بغرض استعادة المركز الثاني.

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ق.25 كارلوس كاسيميرو يسجل الهدف الأول لـ ريال مدريد بضربة رأسية بعد عرضية توني كروس

ق.19 كريستيان ستواني يشن هجمة مرتدة لـ جيرونا ويسدد إلا أن تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد يبعد الكرة

ق.17 لوكاس فاسكيز يمر ببراعة ويسدد من مسافة قريبة، والمغربي ياسين بونو حارس مرمى جيرونا يتألق ويتصدى

بداية المباراة

لحظات على انطلاق المباراة

ريال مدريد جيرونا الدوري الإسباني

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