يستقبل ريال مدريد ضيفه جيرونا على ملعب سانتياجو برنابيو، بالجولة 24 من الدوري الإسباني، بغرض استعادة المركز الثاني.

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ق.25 كارلوس كاسيميرو يسجل الهدف الأول لـ ريال مدريد بضربة رأسية بعد عرضية توني كروس

ق.19 كريستيان ستواني يشن هجمة مرتدة لـ جيرونا ويسدد إلا أن تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد يبعد الكرة

ق.17 لوكاس فاسكيز يمر ببراعة ويسدد من مسافة قريبة، والمغربي ياسين بونو حارس مرمى جيرونا يتألق ويتصدى

بداية المباراة

لحظات على انطلاق المباراة