يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي والنجوم، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

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انتهت

مهارة رائعة من صلاح أمين وهدف رائع للنجوم

ق92 جووول صلاح أمين والثاني لـ النجوم

انفراد تام وتسديدة متقنة من بامبو في شباك الحضري

ق81. جووووول بامبو والهدف الثالث لـ الإسماعيلي

مقصية رائعة داخل منطقة الجزاء تكتب الهدف الأول للنجوم.

ق62 جووووول الهدف الأول للنجوم عن طريق صلاح أمين

خط من دفاع النجوم ينتج هجمة مرتدة ليضعها متولي في الشباك.

ق55. جووووول الثاني لـ الإسماعيلي عن طريق محمود متولي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 جووووول الأول للإسماعيلي. عرضية أرضية من شيلونجو تمر من الجميع، ويقابلها كريم بامبو بلمسة في المرمى الخالي.

ق. 30 بينية تصل إلى شيلونجو داخل منطقة الجزاء ويسدد لكن الحضري يتألق ويتصى لها.

بداية المباراة