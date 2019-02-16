محدّث انتهت – الإسماعيلي (3) النجوم (2)

السبت، 16 فبراير 2019 - 15:53

كتب : FilGoal

الإسماعيلي أمام إنبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي والنجوم، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة مباشرة ودقيقة بدقيقة من هنا

_ _ _ _

أخبار متعلقة

4 مواهب صاعدة تتحدث لـ في الجول عن حلم اللعب مع كبار الإسماعيلي رئيس الإسماعيلي: فرصتنا في إفريقيا لا تزال قائمة.. واهتمامنا الأكبر بالدوري حوار في الجول – إمام عاشور يتحدث عن عقبة أبعدته عن الإسماعيلي.. وتوقيعه للأهلي وبيراميدز شيلونجو يغيب عن مران الإسماعيلي بسبب الإصابة

انتهت

مهارة رائعة من صلاح أمين وهدف رائع للنجوم

ق92 جووول صلاح أمين والثاني لـ النجوم

انفراد تام وتسديدة متقنة من بامبو في شباك الحضري

ق81. جووووول بامبو والهدف الثالث لـ الإسماعيلي

مقصية رائعة داخل منطقة الجزاء تكتب الهدف الأول للنجوم.

ق62 جووووول الهدف الأول للنجوم عن طريق صلاح أمين

خط من دفاع النجوم ينتج هجمة مرتدة ليضعها متولي في الشباك.

ق55. جووووول الثاني لـ الإسماعيلي عن طريق محمود متولي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 جووووول الأول للإسماعيلي. عرضية أرضية من شيلونجو تمر من الجميع، ويقابلها كريم بامبو بلمسة في المرمى الخالي.

ق. 30 بينية تصل إلى شيلونجو داخل منطقة الجزاء ويسدد لكن الحضري يتألق ويتصى لها.

بداية المباراة

في الدوري الإسماعيلي النجوم

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – الحل عند جريزمان دائما.. أتليتكو يتخطى رايو في دربي مدريدي صغير 13 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - كيف ضاعت؟ الاتحاد السكندري يهدر انفرادا صريحا في مواجهة الهلال 48 دقيقة |
بالفيديو - الهلال يتقدم على الاتحاد بهدف أول على الطائر 59 دقيقة |
حجازي يتجاوز المحمدي في صدام مصري بدوري القسم الثاني الإنجليزي ساعة | المحترفون
إصابة الشناوي.. وإكرامي يحرس مرمى الأهلي أمام الإنتاج ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري - الإنتاج 0 الأهلي 1.. السولية يستغل خطأ الدفاع ويسدد في الشباك ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد سقوط فيتا - هذه هي الحالات التي يتأهل بها الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال 2 صلاح مندهشا: لا أصدق ما يحدث بين أكبر جمهورين في الوطن العربي 3 الأهلي لـ في الجول: مواجهة بيراميدز نهاية فبراير؟ قراراتنا واضحة.. على الكل تحمل مسؤولياته 4 رسميا - اتحاد الكرة يعلن تأجيل لقاء الأهلي وبيراميدز إلى ما بعد القمة

قد ينال إعجابك