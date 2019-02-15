محدّث مباشر في الدوري - حرس الحدود (2) بتروجت (2) التعااادل

الجمعة، 15 فبراير 2019 - 15:56

كتب : FilGoal

إمام عاشور - باسم علي - حرس الحدود - الأهلي - هدف ملغي

يقدم لكم FilGoal.com تغفطية مباشرة لمباراة حرس الحدود وبتروجت، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

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ق. 62 إمام عاشور يشارك بدلا من إبراهيم جلال في صفوف حرس الحدود.

ق. 52 جووووول التعادل السريع مجددا عن طريق شكري نجيب مرة أخرى من ركلة الجزاء.

ق. 50 أووووه الإثارة تتواصل بركلة جزاء ثالثة في اللقاء بعد إعاقة لأحمد سالم صافي داخل منطقة جزاء الحرس.

ق. 48 جوووووول ثااان. إدو موزيس برأسية رائعة في مرمى بتروجت. مخالفة نفذها عاشور الأدهم قصيرة إلى محمد طارق أبو العز الذي أرسل عرضية، قابلها موزيس برأسية في المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 36 جووووول التعادل لحرس الحدود بعد تنفيذ أحمد الشبيني للكرة بنجاح في المرمى.

ق. 34 ركلة جزاااء جديدة لحرس الحدود هذه المرة

ق. 30 جووووول أول من شكري نجيب بعد تنفيذ ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 29 ركلة جزااء لبتروجت بعد إعاقة من أحمد السعدني لأحمد عفيفي.

بداية المباراة

في الدوري حرس الحدود بتروجت

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