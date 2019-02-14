مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 فبراير 2019 – لقاءان في الدوري.. يوفنتوس وميدو في السعودية

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الجمعة والموافق 15 فبراير 2019 والقنوات الناقلة لها.

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حرس الحدود يواجه بتروجت الساعة الرابعة مساء في الدوري المصري. مباراة تذاع عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.

ولقاء آخر في الدوري المصري سيكون بين المقاولون العرب وطلائع الجيش الساعة السابعة مساء. يذاع على أون سبورت والنيل للرياضة أيضا.

ويلعب يوفنتوس مع فروزينوني الساعة التاسعة والنصف مساء في الدوري الإيطالي. المباراة تذاع عبر قناة بين إن سبورتس 4.

بايرن ميونيخ يلعب مع أوجسبورج الساعة التاسعة والنصف مساء أيضا في الدوري الألماني عبر قناة بي إن سبورتس 5.

وأخيرا، يلعب الوحدة الذي يقوده أحمد حسام "ميدو" ويضم محمد عواد حارس الفريق، مع الشباب الساعة الخامسة والنصف مساء في الدوري السعودي. مباراة تذاع عبر قناة السعودية الرياضية.

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