محدّث مباشر الدوري الأوروبي - مالمو (0) تشيلسي (1).. زيوريخ (0) نابولي (2) الثاااني
الخميس، 14 فبراير 2019 - 22:00
كتب : FilGoal
مباريات ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي بدأت. تشيلسي يلتقي مع مالمو السويدي ونابولي في ضيافة زيوريخ السويسري.
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زيوريخ ونابولي (تابع المباراة دقيقة بدقيقة)
ق21: نابولي يضيف الثاني من تسديدة داخل منطقة الجزاء لكاييخون.
ق11: لورينزو إنسيني يضع نابولي في المقدمة.
@OnsidearV pic.twitter.com/X9j04VxO30— goooooal (@goooooal4) February 14, 2019
انطلاق اللقاء
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مالمو وتشيلسي (تابع المباراة دقيقة بدقيقة)
ق30: روس باركلي يسجل الهدف الأول للبلوز.
انطلاق اللقاء