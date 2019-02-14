محدّث مباشر الدوري الأوروبي - مالمو (0) تشيلسي (1).. زيوريخ (0) نابولي (2) الثاااني

الخميس، 14 فبراير 2019 - 22:00

كتب : FilGoal

إيجوايين - تشيلسي

مباريات ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي بدأت. تشيلسي يلتقي مع مالمو السويدي ونابولي في ضيافة زيوريخ السويسري.

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زيوريخ ونابولي (تابع المباراة دقيقة بدقيقة)

ق21: نابولي يضيف الثاني من تسديدة داخل منطقة الجزاء لكاييخون.

ق11: لورينزو إنسيني يضع نابولي في المقدمة.

انطلاق اللقاء

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مالمو وتشيلسي (تابع المباراة دقيقة بدقيقة)

ق30: روس باركلي يسجل الهدف الأول للبلوز.

انطلاق اللقاء

تشيلسي نابولي الدوري الأوروبي

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