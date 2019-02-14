بالفيديو - كوكا يسجل في تعادل قاتل لـ أولمبياكوس.. وإنتر يضع قدما في دور الـ16

أولمبياكوس وقع في تعادل مقلق على أرضه وأحمد حسن كوكا عاد للتسجيل. دينامو كييف الأوكراني يخطف تعادلا قاتلا بهدفين لمثلهما في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

محترفنا المصري شارك أساسيا في اللقاء حتى نهايته وسجل هدف فريقه الأول في اللقاء.

تمريرة بينية بينما يتمركز كوكا على الجانب الأيسر ليتسلمها ويطلق قذيفة قوية في المرمى فشل الحارس في التصدي لها بالدقيقة التاسعة من اللقاء.

ولكن الضيوف نجحوا في الرد مع الدقيقة 28 عن طريق فيتالي بيوالسكي. وأولمبياكوس لم ينتظر طويلا.

جيل دياز استقبل كرة عرضية على صدره وأطلق قذيفية صاروخية لا تصد ولا ترد في الدقيقة 40 معلنا عن هدف رائع للغاية كاد يكتب الانتصار لفريقه ولكن محاولة أخيرة كتبت الإحباط.

تسديدة بنجامين فيربيتش في الدقيقة 90 حرمت اليونانيين من الانتصار، وأعلت من فرص كييف في العودة.

مباراة العودة بين الفريقين تقام يوم 21 من الشهر الجاري على ملعب أوليمبسكي الوطني في أوكرانيا. وكوكا ورفاقه تنتظرهم مهمة صعبة.

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وفي لقاء آخر تخطى إنتر مضيفه رابيد فيينا النمساوي بهدف نظيف ليضع قدما في دور الـ16 إذ تبدو مهمته أسهل نسبيا في لقاء العودة على ملعب سان سيرو.

هدف اللقاء الوحيد سجله الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من ركلة جزاء في الدقيقة 39.

وفي روسيا نجح باير ليفركوزن الألماني في العودة بتعادل سلبي أمام مضيفه كراسنودار على ملعب كوبان، وهي نفس النتيجة التي انتهت بها مواجهة سلافيا براج التشيكي على أرضه مع جينك البلجيكي.

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