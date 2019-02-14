انتهت الدوري الأوروبي -أرسنال يسقط.. وتعادل قاتل لكييف مع أولمبياكوس
الخميس، 14 فبراير 2019 - 19:51
كتب : FilGoal
مباريات ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي بدأت. أرسنال يلتقي مع باتي وإنتر في ضيافة رابيد فيينا، ولاتسيو في صدام مع إشبيلية.
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رابيد فيينا وإنتر (طالع المباراة دقيقة بدقيقة)
انتهت
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق39: إنتر يسجل في نظيره النمساوي عن طريق لاوتارو مارتينيز من ركلة جزاء
انطلاق اللقاء
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باتي بوريسوف وأرسنال (طالع المباراة دقيقة بدقيقة)
انتهت
ق85: لاكازيت يحصل بطاقة حمراء بع تدخل قوي على لاعب المنافس.
ق56: لاكازيت يسجل ولكن راية التسلل تلغي الهدف.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق45: هدف أول للفريق البيلاروسي من رأسية ستانيسلاف دراجون.
انطلاق اللقاء
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أولمبياكوس ودينامو كييف (طالع المباراة دقيقة بدقيقة)
انتهت
ق90: بينجامين فيربيتش وتعادل قاتل للأوكران.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق41: أولمبياكوس يتقدم مجددا عن طريق جيل دياس من تسديدة صاروخية رائعة.
ق28: فيتالي بوياليسكي يتعادل للفريق الأوكراني.
ق9: أولمبياكوس يسجل الهدف الأول عن طريق محترفنا المصري أحمد حسن كوكا
انطلاق اللقاء
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لاتسيو وإشبيلية (طالع المباراة دقيقة بدقيقة)
انتهت
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق22: إشبيلية يتقدم عن طريق وسام بن يدر
انطلاق اللقاء
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جالاتا سراي وبنفيكا (طالع المباراة دقيقة بدقيقة)
انتهت
ق63: هاريس سيفروفيتش يعيد الفريق البرتغالي للمقدمة.
ق54: كريستيان لوينداما يتعادل للفريق التركي.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق27: إدواردو سالفيو يتقدم لبنفيكا من ركلة جزاء
انطلاق اللقاء