انتهت الدوري الأوروبي -أرسنال يسقط.. وتعادل قاتل لكييف مع أولمبياكوس

الخميس، 14 فبراير 2019 - 19:51

كتب : FilGoal

كوكا

مباريات ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي بدأت. أرسنال يلتقي مع باتي وإنتر في ضيافة رابيد فيينا، ولاتسيو في صدام مع إشبيلية.

FilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهات فتابعونا.

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رابيد فيينا وإنتر (طالع المباراة دقيقة بدقيقة)

انتهت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39: إنتر يسجل في نظيره النمساوي عن طريق لاوتارو مارتينيز من ركلة جزاء

انطلاق اللقاء

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باتي بوريسوف وأرسنال (طالع المباراة دقيقة بدقيقة)

انتهت

ق85: لاكازيت يحصل بطاقة حمراء بع تدخل قوي على لاعب المنافس.

ق56: لاكازيت يسجل ولكن راية التسلل تلغي الهدف.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: هدف أول للفريق البيلاروسي من رأسية ستانيسلاف دراجون.

انطلاق اللقاء

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أولمبياكوس ودينامو كييف (طالع المباراة دقيقة بدقيقة)

انتهت

ق90: بينجامين فيربيتش وتعادل قاتل للأوكران.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41: أولمبياكوس يتقدم مجددا عن طريق جيل دياس من تسديدة صاروخية رائعة.

ق28: فيتالي بوياليسكي يتعادل للفريق الأوكراني.

ق9: أولمبياكوس يسجل الهدف الأول عن طريق محترفنا المصري أحمد حسن كوكا

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انطلاق اللقاء

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لاتسيو وإشبيلية (طالع المباراة دقيقة بدقيقة)

انتهت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق22: إشبيلية يتقدم عن طريق وسام بن يدر

انطلاق اللقاء

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جالاتا سراي وبنفيكا (طالع المباراة دقيقة بدقيقة)

انتهت

ق63: هاريس سيفروفيتش يعيد الفريق البرتغالي للمقدمة.

ق54: كريستيان لوينداما يتعادل للفريق التركي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق27: إدواردو سالفيو يتقدم لبنفيكا من ركلة جزاء

انطلاق اللقاء

الدوري الأوروبي

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