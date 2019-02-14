محدّث انتهت في الدوري - المصري (2) مصر للمقاصة (0) نهاية المباراة

الخميس، 14 فبراير 2019 - 16:47

كتب : FilGoal

محمد صالح مدافع المصري أمام مصر للمقاصة

يستضيف المصري البورسعيدي فريق مصر للمقاصة على ملعب الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري المصري.

ويقع المقاصة في المركز الخامس من 21 مباراة برصيد 31 نقطة، بينما يحل المصري في المركز السابع برصيد 26 نقطة من 20 مباراة فقط.

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نهاية المباراة

ق. 91 جوووووووول أوستن أموتو يحرز الثاااني للمصري بشكل رائع. تمريرة بينيه يسددها بوجه قدمه الخارجي في المقص الأيسر.

ق. 73 دخول أوستن أموتو بدلا من إسلام عطية.

ق. 71 دخول كريم العراقي بدلا من محمود حمد.

ق. 63 دخول سعيدو سيمبوري بدلا من حسين رجب.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 37 تصويبة جديدة من ميدو جابر يتالق مسعود في إنقاذها ولا تسقط من يده قبل متابعة جون أنتوي.

ق. 33 ميدو جابر يسقط داخل منطقة الجزاء ويتحصل على بطاقة صفراء لادعاء الإصابة.

ق. 21 جون أنتوي ينفرد تماما بالمرمى ويسدد لكن مسعود ينقذها ببراعة.

ق. 2 جووووول أول للمصري عن طريق محمود وادي. عرضية من إسلام عطية قابلها وادي بلمسة في المرمى.

بداية المباراة

الدوري المصري المصري البورسعيدي

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