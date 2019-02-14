محدّث مباشر الدوري - الداخلية 1 الجونة 2

الخميس، 14 فبراير 2019 - 14:23

كتب : FilGoal

فريق الداخلية

تابع مباشرة مباراة ناديي الداخلية والجونة يوم الخميس في الجولة 22 للدوري المصري الممتاز.

طالع اللقاء لحظة بلحظة بالضغط هنا

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الجونة 2-1 على الداخلية

ق45: أكرم توفيق يسجل الهدف الثاني للجونة ليتقدم الفريق 2-1

ق22: أحمد بحبح يسجل الهدف الأول للداخلية ليعادل النتيجة

ق20: أحمد ياسر ريان يسجل الهدف الأول للجونة

بداية المباراة على ملعب كلية الشرطة بالعباسية

اللقاء ينطلق بعد قليل

الداخلية الجونة الدوري المصري

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