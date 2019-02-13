فحص طبي لـ سعد سمير قبل مران الخميس

يخضع سعد سمير مدافع الأهلي لفحص طبي قبل مران الفريق الخميس لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات المقبلة بعدما حالت الإصابة البسيطة التى تعرض لها في العضلة الضامة دون سفره مع الفريق إلى تنزانيا.

سعد سمير النادي : الأهلي الأهلي

‎كان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي قد أعلن أن إصابة سعد سمير بسيطة ولا تدعو للقلق، فاللاعب اشتكى من آلام بسيطة في العضلة الضامة وفضّل الجهاز الفني إبعاده من رحلة تنزانيا لمواجهة سيمبا حتى لا تتفاقم الإصابة، موضحا أن اللاعب سيكون جاهزا بنسبة كبيرة لمباراة الإنتاج الحربي.

‎ومن المقرر أن يخضع سعد سمير لفحص طبي قبل مران الغد لتحديد قدرته على المشاركة في مران اليومين المقبلين ليكون جاهزا للمشاركة في لقاء الإنتاج الحربي.

وتعرض سعد سمير للإصابة في نهاية مباراة الفريق أمام حرس الحدود يوم الجمعة الماضي في الدوري المصري.

وشارك سمير في 11 مباراة مع الأهلي هذا الموسم، 10 في الدوري وواحدة في دوري الأبطال.

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