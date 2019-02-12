انتهت #ليلة_الأبطال – يونايتد (0) - (2) سان جيرمان.. أسبقية فرنسية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان التي تقام اليوم الثلاثاء في ملعب أولد ترافورد في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة

ق.90 بطاقة صفراء ثانية وبالتالي حمراء لـ بول بوجبا

ق60: جووووول الهدف الثاني لسان جيرمان عن طريق مبابي.

ق59: تسديدة قوية من هيريرا تمر بجوار مرمى بوفون بقليل.

ق54: جووووول أول لسان جيرمان.. عرضية من ركنية رائعة من دي ماريا حولها كيمبيمبي بيمناه مباشرة في الشباك.

ق53: دي خيا يتصدى لتسديدة رأسية قوية من مبابي.

التبديل الثاني ليونايتد بمشاركة خوان ماتا بدلا من مارسيال وذلك لإصابة اللاعب الفرنسي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45+3: تبديل أول ليونايتد بشكل اضطراري بمشاركة أليكسيس سانشيز بدلا من لينجارد.

ق37: دي ماريا ينفرد بدي خيا ويسدد لكن الحارس الإسباني يتألق ويمسك بالكرة لكن الحكم المساعد يشير لموقف تسلل على اللاعب الأرجنتيني.

ق29: تمريرة بينية رائعة من دراكسلر إلى مبابي الذي ضرب مصيدة التسلل ولكن تصويبته ذهبت بجوار المرمى بقليل.

ق25: إنذار لبوجبا بعد تدخله على فيراتي.

ق18: بوجبا يراوغ ببراعة ولكن سدد مباشرة وبوفون تصدى لتصويبته.

ق9: تسديدة قوية من راشفورد تصدى لها بوفون وحولها لركلة ركنية.

ق3: إنذار مبكر لماركينيوس بعد تدخله بقوة على لينجارد.

انطلاق المباراة.