تعرف على مواعيد مباريات اليوم الاثنين 11-2-2019.. ختام الجولة في إنجلترا وإسبانيا وتريزيجيه يلعب

تختتم مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي، ويلعب قاسم باشا الذي يضم نجمنا المصري محمود تريزيجيه اليوم الاثنين.

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ويلعب نيوكاسل يونايتد ضد وولفرهامبتون في ختام مباريات الجولة في إنجلترا الساعة العاشرة مساء.

ومن المتوقع أن ننتظر مباراة مثيرة مع محاولات نيوكاسل للابتعاد عن مراكز الهبوط.

فيما يسعى وولفرهامبتون الذي يقدم موسما رائعا للابتعاد أكثر عن واتفورد بالمركز السابع.

وفي إسبانيا، يلعب ديبورتيفو ألافيس ضد ليفانتي في ختام الجولة الـ23 من الليجا الساعة العاشرة مساء.

كما يلعب محترفنا المصري محمود تريزيجيه مع فريقه قاسم باشا ضد أنقرة جوتشو في الجولة الـ21 من الدوري التركي الساعة السابعة مساء.

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