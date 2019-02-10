محدّث الشوط الثاني – وادي دجلة (1) - (2) الاتحاد

الأحد، 10 فبراير 2019 - 17:56

كتب : FilGoal

الزمالك - الاتحاد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة وادي دجلة أمام الاتحاد السكندري في الجولة الـ 22 من الدوري المصري.

اضغط هنا لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة المباراة لحظة بلحظة

وادي دجلة في المركز الـ 17 برصيد 20 نقطة من 21 مباراة، بينما الاتحاد السكندري في المركز الـ 16 برصيد 21 نقطة من 21 مباراة.

أخبار متعلقة

رسميا - الأهلي يسلم شكواه للكاف والأوليمبية بسبب "انتهاك اللوائح في اجتماع اتحاد الكرة" وأخيرا.. بتروجت يفوز بعد 5 خسائر متتالية ضد دجلة في أولى مباريات محمد عودة الشناوي ينفي لـ في الجول: لم أتعرض لعقوبات بسبب ضربة جزاء دجلة متعب ينتقد مدرب دجلة: لا يمكن أن تصف الأهلي بالفريق الصغير بالفيديو - مؤتمر مدرب دجلة: أظهرنا الأهلي كأنه فريق صغير.. وأطالب مسؤوليه باحترام اسمه

** الشوط الثاني

** الاتحاد (2) - (1) وادي دجلة

** نهاية الشوط الأول

** تمريرة من عمار حمدي ولوب رائع من خالد قمر في مرمى وادي دجلة

** ق43 جوووووووووووووووووووووووول خالد قمر والهدف الثاني لـ الاتحاد

** تمريرة من براهيما نداي إلى حسام عرفات والأخير يطلق تسديدة في الشباك ليعلن عن التعادل

** ق36 جوووووووووووووووووووووووول حسام عرفات والتعادل لـ وادي دجلة

** عرضية من عمار حمدي ورأسية خالد قمر

** ق30 جوووووووووووووووووووووووول خالد قمر والهدف الأول لـ الاتحاد

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة

في الدوري وادي دجلة الاتحاد

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – فالنسيا يقترب من معادلة الرقم القياسي للتعادلات في تاريخ الدوري الإسباني 7 دقيقة | أوروبا
مران الأهلي في تنزانيا – كدمة بسيطة لـ الشناوي.. وتدريبات إضافية لـ إكرامي 26 دقيقة | إفريقيا
كاسياس: كنت مراهقا أتحدث مع زملائي عن ريال مدريد عندما نلت الاستدعاء الأول 41 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول – عودة الإسماعيلي لدوري الأبطال.. وعقوبات مالية بديلة 42 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو - 25 دقيقة = مانشستر سيتي يضرب تشيلسي برباعية 59 دقيقة | أوروبا
الشوط الثاني – وادي دجلة (1) - (2) الاتحاد ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – ما دار بين شوبير ورئيس الزمالك في اجتماع اتحاد الكرة 2 أمير مرتضى يرد على تصريح "كتاكيت" لعبد الحفيظ: لا تركز في قصف الجبهات 3 "أمن ملعب وست هام سمع الهتاف العنصري ضد صلاح ولم يفعل شيئا" 4 تركي آل الشيخ: هذه الصفقات التي وعدت الأهلي بها.. محمد إبراهيم من بينهم

قد ينال إعجابك