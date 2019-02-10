يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة وادي دجلة أمام الاتحاد السكندري في الجولة الـ 22 من الدوري المصري.

اضغط هنا لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة المباراة لحظة بلحظة

وادي دجلة في المركز الـ 17 برصيد 20 نقطة من 21 مباراة، بينما الاتحاد السكندري في المركز الـ 16 برصيد 21 نقطة من 21 مباراة.

** الشوط الثاني

** الاتحاد (2) - (1) وادي دجلة

** نهاية الشوط الأول

** تمريرة من عمار حمدي ولوب رائع من خالد قمر في مرمى وادي دجلة

** ق43 جوووووووووووووووووووووووول خالد قمر والهدف الثاني لـ الاتحاد

** تمريرة من براهيما نداي إلى حسام عرفات والأخير يطلق تسديدة في الشباك ليعلن عن التعادل

** ق36 جوووووووووووووووووووووووول حسام عرفات والتعادل لـ وادي دجلة

** عرضية من عمار حمدي ورأسية خالد قمر

** ق30 جوووووووووووووووووووووووول خالد قمر والهدف الأول لـ الاتحاد

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة