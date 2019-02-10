محدّث مباشر قمة إنجلترا - سيتي ضد تشيلسي للثأر من هزيمة الدور الأول

الأحد، 10 فبراير 2019 - 17:36

كتب : FilGoal

تشيلسي - مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في قمة الجولة الـ26 للدوري الإنجليزي.

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وتقام المباراة في ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي.

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ويسعى السيتي للفوز بهذه المباراة للعودة لصدارة الدوري الإنجليزي والضغط على ليفربول منافسه على اللقب هذا الموسم.

وأيضا يدخل جوسيب جوارديولا المدير الفني للسماوي هذه المباراة بدافع الثأر بعد الخسارة أمام تشيلسي في لقاء الدور الأول.

المباراة تنطلق بعد قليل

مانشستر سيتي تشيلسي الدوري الإنجليزي

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