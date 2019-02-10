انتهت قمة إنجلترا - سيتي (6)-(0) تشيلسي

الأحد، 10 فبراير 2019 - 17:36

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - تشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في قمة الجولة الـ26 للدوري الإنجليزي.

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وتقام المباراة في ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي.

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ويسعى السيتي للفوز بهذه المباراة للعودة لصدارة الدوري الإنجليزي والضغط على ليفربول منافسه على اللقب هذا الموسم.

وأيضا يدخل جوسيب جوارديولا المدير الفني للسماوي هذه المباراة بدافع الثأر بعد الخسارة أمام تشيلسي في لقاء الدور الأول.

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نهاية المباراة

ق 80: جووووول ستيرلينج يسجل السادس

ق 68: نزول محرز بدلا من دي بروين

ق 65: خروج أجويرو نزول خيسوس

ق 56: جووووووووووول أجويرو يسجل الخامس من ركلة جزاء

ق 55: ركلة جزاء لمانشستر سيتي بعد خطأ من أزبيليكويتا ضد رحيم ستيرلينج

ق 52: خروج باركلي ونزول كوفاسيتش

ق 50: عرضية من دي بروين ورأسية من أجويرو تصطدم بالعارضة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي 4-0

ق 25: جوووووووووووووووووووول جوندوجان يضيف الرابع

ق 19: جووووووووول أجويرو يسجل الثالث

ق 13: جووووووووول أجويرو يسجل الثاني

ق 8: بيرناردو يتوغل ويرسل عرضية أرضية يقابلها أجويرو أمام المرمى بتسديدة تخرج خارج الملعب

ق 4: جووووول رحيم سترلينج يسجل الأول بشكل سريع

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي تشيلسي الدوري الإنجليزي

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