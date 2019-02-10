محدّث مباشر في إنجلترا - توتنام (2) - (1) ليستر سيتي.. فاردي يعوّض ما فات؟

الأحد، 10 فبراير 2019 - 15:32

كتب : FilGoal

هاري وينكس - هاري كين - توتنام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة ليستر سيتي ضد توتنام ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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ق.76 جيمي فاردي يسجل الهدف الأول لـ ليستر سيتي

د.66 خطيييييييييييرة انفراد تام لبارنز ضد هوجو لوريس.

د.63 إريكسن يسجل هدفا جميلا للغاية بعد فشل دفاع ليستر في إبعاد الكرة.

د.60 فاردي يشارك كبديل ويهدر ركلة جزاء

نهاية الشوط الأول

د.33 ركنية تنفذ ببراعة من توتنام، تمريرة قصيرة من تريبير تصل إلى إريكسن الذي يوزعها إلى رأس دافينسون سانشيز مسجلا الهدف بطريقة جميلة.

د.9 ويلفريد نديدي يقطع الكرة بطريقة رائعة ويمررها إلى هارفي بارنز الذي كان في مواجهة المرمى لكنه أهدر فرصة تهديفية خطيرة لليستر.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز

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