انتهت الدوري - النجوم 0 الزمالك 1.. الفارس الأبيض ينتصر

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة النجوم والزمالك يوم السبت في الجولة 21 للدوري المصري الممتاز.

طالع التشكيل واللقاء لحظة بلحظة من هنا

تكتسب المباراة طابعا خاصا نظرا لأن الزمالك هو متصدر البطولة والنجوم الفريق الوحيد الذي استطاع الفوز على الأول، لقاء الدور الأول بفوز النجوم بهدف سجله صلاح أمين.

----------------

نهاية اللقاء. الفارس الأبيض ينتصر بهدف

ق87: تسديدة قوية لخالد بوطيب لكن تصدي ممتاز من الحضري

ق82: محمد عنتر يشارك بدلا من حميد أحداد. ثاني تغيير للزمالك

ق71: أيمن حفني يسجل إثر تمريرة عرضية من يوسف إبراهيم لم يحسن دفاع النجوم التعامل معها. الزمالك يتقدم بهدف

ق70: أيمن حفني يدخل بدلا من إبراهيم حسن. أول تغيير للزمالك

ق67: مشادة بسيطة بين يوسف إبراهيم وفرجاني ساسي بعدما أخرج الأول الكرة بسبب سقوط لاعب النجوم ليقوم الأخير بالاعتراض عليه

ق64: تسديدة محمود علاء تمر بجوار القائم الأيسر للحضري. الضغط الأبيض مستمر

ق59: تسديدة على الطائر جميلة لعمر السعيد لكن الكرة تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى عصام الحضري

ق53: تسديدة قوية من أحداد لكن الكرة تصطدم بالعارضة

ق51: محاولات مستمرة للزمالك لكن لا يزال النجوم صامدا ومدافعا بقوة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بنتيجة صفر-صفر

ق17: بدأ الزمالك يكثف ضغطه على النجوم ويهاجم بعدد وافر من اللاعبين لكن المضيف صامد

ق15: لقاء متوازن لا يتسيده فريق بعينه

ق7: بداية قوية للقاء في ظل جرأة النجوم الذي يرفض التراجع للدفاع ويحاول الهجوم وفي المقابل يضغط الزمالك وهو المتوقع

ق5: النجوم يضغط مبكرا أملا في تسجيل هدف مبكر

انطلاق المباراة

اللقاء ينطلق في تمام السادسة مساء