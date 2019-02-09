سولشاير: كان من الممكن أن سجل 5 أهداف ضد فولام.. ولم أفعل شيئا لبوجبا

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن فريقه كان من الممكن أن يسجل 4 أو 5 أهداف ضد فولام مشيرا إلى أن الأداء كان مختلفا عن ليستر سيتي وأكثر تطورا.

وصرح النرويجي عقب المباراة قائلا: "هناك دائما عامل الخطر حينما تجري بعض التغييرات في الفريق، لكن إن لم تخاطر لن تفوز، يجب أن أثق في اللاعبين، لا أشعر أنه كان هناك أي مشكلة في مشاركتهم، وضعونا تحت الضغط في أول 10 دقائق لكن بعدما سجلنا كنا رائعين".

وأضاف "أكثر شيء أسعدني كان في الشوط الثاني والطريقة التي تحكمنا بها في مجرياته، كان من الممكن أن نسجل 4 أو 5 أهداف، كان الأمر مختلفا تماما عما فعلناه ضد ليستر لذا كان هذا تطورا".

وواصل "أردنا أن يتحكم أندير هيريرا في خط الوسط أكثر، نعلم جيدا قدرة بول بوجبا الهجومية وياله من هدف سجله، الهدف الثاني لمارسيال نعلم جيدا جودته".

وتابع "لم أطلق شيئا بخصوص قدرات بوجبا إنه يلعب بناء على قدراته الخاصة نحن نحاول أن نتقدم بالفريق وأن نضع اللاعبين في مراكزهم حيث يكون بإمكانهم إيذاء الخصوم، بول بإمكانه أن يفعل ذلك بناء على جودته، أتحدث معه مثلما أفعل مع اللاعبين الآخرين، هذا هو التدريب إنه يستجيب للطريقة التي نقوم من خلالها بالأشياء هنا".

وأردف "لطالما نظرت للأمام، تابعت مانشستر يونايتد منذ توقيعي للفريق كلاعب، من يمكنه أن ينتج ويؤدي لهم خلال العام الحالي وخلال عامين، إنه تشكيل صغير ورائع، وفي اللحظة الحالية أركز على تسلق جدول الترتيب، لنأمل أن يكون بإمكاننا البقاء هناك وحتى تسلقه لمراكز أعلى، علينا أن نفعل كل شيء بنفسنا وألا نعتمد على مساعدة أي خصم آخر".

وأتم "اللاعبون يمتلكون جودة رائعة، لطالما دعمت يونايتد لسنوات وتدخل كل مباراة تفكر في أن يونايتد يجب أن يفوز واللاعبون يفكرون بتلك الطريقة".

انتصارات يونايتد تواصلت، الفريق حقق فوزه الثامن في 9 مواجهات خاضها مع سولشاير منذ توليه المهمة في شهر ديسمبر الماضي، وتعادل مرة وحيدة.

الشياطين الحمر نجحوا من خلال هذا الفوز في التواجد بالمركز الرابع مؤقتا برصيد 51 نقطة.