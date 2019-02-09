تشكيل دربي مدريد - موراتا أساسي مع أتليتكو.. وتغيير وحيد في ريال مدريد

أعلن دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد وسانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد تشكيل الفريقين في صدام دربي مدريد بالجولة 23 من الدوري الإسباني.

وحل ألبارو موراتا أساسيا في تشكيل أتليتكو بعد انضمامه إلى الفريق في يناير، إلى جوار أنطوان جريزمان.

أما الللوس بلانكوس فشهد تشكيلهم تغيير وحيد عن لقاء الكلاسيكو بالكأس أمام برشلونة، إذ يلعب ريجيلون بدلا من مارسيلو.

وجاء تشكيل الروخيبلانكوس كالآتي.

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

الدفاع: سانتياجو أرياس، خوسيه خيمينيز، دييجو جودين، لوكاس هيرنانديس.

الوسط: ساؤول، توماس بارتي، أنخيل كوريا، توماس ليمار.

الهجوم: أنطوان جريزمان، ألبارو موراتا.

🏧👥 | LINE-UP These will be our 1⃣1⃣ starters in the Madrid Derby! 🔴⚪ Come on Atleti! 🔴⚪#AúpaAtleti #AtletiRealMadrid pic.twitter.com/IZbtsx9ES9 — Atlético de Madrid (@atletienglish) February 9, 2019

وجاء تشكيل الملكي كالآتي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارباخال، رافائيل فاران، سيرخيو راموس، ريجيلون.

الوسط: كاسيميرو،لوكا مودريتش، توني كروس.

الهجوم: ڤينيسيوس جوينيور، كريم بنزيمة، لوكاس فاسكيز.

📝 ¡Once oficial contra el @Atleti! 📺 ¡Sigue la cuenta atrás del #RMDerbi en #RMTV haciendo CLIC en la imagen! — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) February 9, 2019

ويحتل أتليتكو مدريد المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 44 نقطة، فيما يتواجد ريال مدريد من خلفه بفارق نقطتين بالمركز الثالث.

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