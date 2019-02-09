تشكيل دربي مدريد - موراتا أساسي مع أتليتكو.. وتغيير وحيد في ريال مدريد

السبت، 09 فبراير 2019 - 16:16

كتب : FilGoal

ريال مدريد - أتليتكو مدريد

أعلن دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد وسانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد تشكيل الفريقين في صدام دربي مدريد بالجولة 23 من الدوري الإسباني.

وحل ألبارو موراتا أساسيا في تشكيل أتليتكو بعد انضمامه إلى الفريق في يناير، إلى جوار أنطوان جريزمان.

أما الللوس بلانكوس فشهد تشكيلهم تغيير وحيد عن لقاء الكلاسيكو بالكأس أمام برشلونة، إذ يلعب ريجيلون بدلا من مارسيلو.

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وجاء تشكيل الروخيبلانكوس كالآتي.

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

الدفاع: سانتياجو أرياس، خوسيه خيمينيز، دييجو جودين، لوكاس هيرنانديس.

الوسط: ساؤول، توماس بارتي، أنخيل كوريا، توماس ليمار.

الهجوم: أنطوان جريزمان، ألبارو موراتا.

وجاء تشكيل الملكي كالآتي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارباخال، رافائيل فاران، سيرخيو راموس، ريجيلون.

الوسط: كاسيميرو،لوكا مودريتش، توني كروس.

الهجوم: ڤينيسيوس جوينيور، كريم بنزيمة، لوكاس فاسكيز.

ويحتل أتليتكو مدريد المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 44 نقطة، فيما يتواجد ريال مدريد من خلفه بفارق نقطتين بالمركز الثالث.

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